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Facebook и Twitter оштрафуют за хранение данных россиян

Facebook и Twitter оштрафуют за хранение данных россиян

Роскомнадзор начал административное производство в отношении социальных сетей Facebook и Twitter. Их обвиняют в нарушении требований о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

Ведомство сообщило, что дело было возбуждено после предоставления «формальных» ответов на требования подтвердить локализацию баз данных россиян в РФ. В ответах не говорилось ни о выполнении требований к настоящему моменту, ни о сроках их исполнения в будущем, пишет ТАСС.

По данным главы ведомства Александра Жарова, компании должны были предоставить по запросу Роскомнадзора конкретную информацию или не отвечать вовсе. Для локализации баз данных в России соцсетям дадут от шести месяцев до года.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что в случае непредоставления информации о хранении персональных данных предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать данные о россиянах на территории РФ.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Роскомнадзор
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