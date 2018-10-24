Европейская столица может лишиться визитной карточки

В Амстердаме может исчезнуть инсталляция «I amsterdam», ставшая визитной карточкой города. Бело-красные буквы, где любят фотографироваться туристы, призывают демонтировать.

Коалиционная партия GroenLinks вместе с другими политическими объединениями подала обращение в городской совет Амстердама с требованием убрать инсталляции на Музейной площади и в аэропорту Схипхол. Политики призывают прекратить любой маркетинг города под этим слоганом, так как въездной туризм в страну растет быстрее, чем ожидалось.

Согласно данным исследования Нидерландского совета по туризму и конгрессам, в ближайшие годы число туристов вырастет на 50% - с 40 миллионов человек в 2017 году до 60 миллионов к 2030. Директор совета Джос Вранкен считает, что в настоящее время достигнут критический предел по количеству гостей, что вынуждает поменять подход к туризму.

Его поддержала одна из лидеров коалиционной партии Фемке Руосма. По ее мнению, граждане «хотят вернуть себе контроль над городом».

В 2018 году на каждого жителя города приходилось девять туристов, сообщает РИА Новости.

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