В Европе заговорили о возможном снятии санкций с России
Даже в случае реализации минских соглашений и урегулирования ситуации на Украине, антироссийские санкции следует снимать постепенно.
Об этом сообщила посол Франции Сильви Берманн. Он отметил, что, прежде всего речь будет идти только о смягчении ограничительных мер.
«Но сперва должны быть выполнены условия»,— отметила Берманн, пишет «Коммерсант».
Тем временем, лидеры стран-членов Евросоюза продлили санкции против Москвы.
Ограничительные меры будут действовать еще как минимум полгода. Политическое решение было принято главами стран ЕС на саммите в Брюсселе. Таким образом, продлены действующие санкции, которые истекали 31 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Россия хочет нормальных отношений с Евросоюзом, однако первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы не станет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По словам политика, некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранить контрсанкции навсегда.
«Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда», — подчеркнул глава российского кабмина.
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