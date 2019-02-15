Европа ввела новые санкции против россиян

Евросоюз договорился ввести персональные санкции в отношении россиян, связанных с инцидентом в Керченском проливе. Точное число подвергшихся ограничительным мерам граждан не называется.

Попавших под санкции россиян коснется заморозка счетов и запрет на въезд в страны Европы. Как пишет Lenta.ru, это граждане России, причастные к инциденту на Азове, в том числе судьи, выносившие приговор об аресте украинских моряков.

О разработке еще одного пакета санкций стало известно 12 февраля. До этого о введении ограничительных мер в отношении 24 сотрудников ФСБ говорили США. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что санкции разрабатываются под давлением Вашингтона.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 января. Российские пограничники задержали три корабля Украины, которые незаконно пересекли границу и не реагировали на требования прекратить маневры. Были арестованы 24 украинских моряка.