Европа продлила индивидуальные санкции в отношении России
Европейский союз принял решение о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций для 155 граждан РФ и 44 компании.
Среди ограничительных мер - замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.
В связи с ситуацией на Украине в 2014 году в отношении Российской Федерации был введен целый ряд ограничительных мер, передает «НСН» со ссылкой на RT.
Следующая новость В России снова вырастет средняя ипотечная ставка
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии