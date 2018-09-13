Европа продлила индивидуальные санкции в отношении России

Европейский союз принял решение о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций для 155 граждан РФ и 44 компании.

Среди ограничительных мер - замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза.

В связи с ситуацией на Украине в 2014 году в отношении Российской Федерации был введен целый ряд ограничительных мер, передает «НСН» со ссылкой на RT.