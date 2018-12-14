Европа отказалась от санкций к России за стычку на Азове

Страны Европейского союза (ЕС) не станут вводить новые санкции против России за инцидент в Керченском проливе. Это показывает нежелание Европы нести новые потери, считают в РФ.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдана Безпалько, Европа уже убедилась, что санкции наносят ущерб не только РФ. Экономисты посчитали, что ежемесячно Европа теряет от этих мер 700 млн евро.

«И новые «меры наказания» будут означать, что ЕС лишь продолжит множить убытки наряду с упущенной выгодой», - сказал он.

Прежде всего от санкций страдают «экономические драйверы» Европы Германия и Франция, заявил Безпалько в беседе с агентством «Экономика сегодня». Усугублять отношения с Москвой аналитик считает «бессмысленным» и «неразумным».

Ранее Украина обратилась к членам Евросовета с просьбой наказать Россию за инцидент с задержанием украинских кораблей и моряков. Предложение поддержали восточные члены ЕС – Польша, Эстония и Литва.

Напомним, 25 ноября три корабля Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию Черного моря и двигаясь в сторону Керченского пролива. Моряки не подчинялись требованиям пограничников, вследствие чего те открыли огонь. Были ранены трое украинских моряков. Все они задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.