«Эти ребята заводят молодежь»: Минкульт даст рэперам по гранту

«Эти ребята заводят молодежь»: Минкульт даст рэперам по гранту

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Минкульту поддержать творчество отечественных рэперов грантами. По его мнению, это позволит наладить диалог с музыкантами.

Предложение было озвучено в рамках заседания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения. Инициативу Нарышкина поддержал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его мнению, рэперы являются носителями особого языка и имеют высокую популярность в молодежной среде, пишет «Новая газета».

Швыдкой поделился опытом посещения концерта рэпера Noize MC: «Там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения. С этими ребятами надо налаживать диалог». Он отметил, что «эти ребята «заводят» молодежь» и нельзя не обращать на них внимания.

Ранее в Краснодаре задержали рэпера Хаски. Причиной послужило то, что после отмены концерта он исполнил несколько песен перед фанатами на крыше автомобиля. Суд арестовал музыканта на 12 суток, однако потом решение было отменено.

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Места: Россия
События: эстрада
Организации: Минкультуры
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