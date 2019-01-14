Два этажа дома уничтожило при взрыве бытового газа в Шахтах

В результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа жилого дома. Погибла женщина, семь человек спасены, судьба еще четверых неизвестна.

Как сообщили в МЧС, взрыв произошел утром 14 января в квартире на девятом этаже. В результате оказались разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах дома. Были эвакуированы 140 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи-криминалисты, пожарные и спасатели.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что дом построен в 1993 году. Всего в нем 72 квартиры.

Предыдущий взрыв произошел 31 декабря в Магнитогорске. Из-за взрыва бытового газа полностью обрушилась одна из секций жилого дома. Из-под завалов спасли 18 человек, 39 жильцов погибли.