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Эстония решила взять Санкт-Петербург на военный прицел

Эстонский журналист Вахур Кооритс на страницах одного из изданий предложил правительству страны с целью «сдерживания» России на территории Эстонии разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также приобрести военные корабли, которые могли бы помешать российскому торговому флоту.

По его мнению, Россия потенциальную войну с Эстонией рассматривает как «маленькую и победоносную».

Он пишет, что главная цель «резервного плана» Эстонии— сделать так, чтобы за нападение на республику Москва бы заплатила слишком высокую цену. Например — лишилась бы Санкт-Петербурга и морской торговли в Балтийском море.

Еще одна возможность для «сдерживания» России, по мнению эстонского журналиста, это удар по ее торговому флоту в Балтийском море, отмечает «Спутник. Эстония».

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