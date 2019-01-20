Эстония решила взять Санкт-Петербург на военный прицел

Эстонский журналист Вахур Кооритс на страницах одного из изданий предложил правительству страны с целью «сдерживания» России на территории Эстонии разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также приобрести военные корабли, которые могли бы помешать российскому торговому флоту.

По его мнению, Россия потенциальную войну с Эстонией рассматривает как «маленькую и победоносную».

Он пишет, что главная цель «резервного плана» Эстонии— сделать так, чтобы за нападение на республику Москва бы заплатила слишком высокую цену. Например — лишилась бы Санкт-Петербурга и морской торговли в Балтийском море.

Еще одна возможность для «сдерживания» России, по мнению эстонского журналиста, это удар по ее торговому флоту в Балтийском море, отмечает «Спутник. Эстония».