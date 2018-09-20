Эстония помогла бизнесу России «отмыть» более 200 млрд долларов

По результатам внутреннего расследования Дании, через эстонское отделение крупнейшего коммерческого датского банка Danske Bank российский бизнес «отмыл» как минимум 234 миллиарда долларов.

Отмечается, что основной объем средств шел из России и стран СНГ, а также Великобритании.

Проверка затронула порядка 15 тысяч клиентов и около 9,5 миллионов осуществленных ими транзакций.

Известно, что Банк России предупреждал Danske Bank о подозрительных транзакциях. Однако сотрудники эстонского филиала продолжали незаконные операции.

Совет директоров Danske Bank решил пожертвовать весь валовой доход, полученный с 2007 по 2015 годы (около 201 миллиона евро), на борьбу с финансовыми преступлениями, передает «URA».