«Есть счастье у нас, поверьте»: 84% россиян счастливы

«Есть счастье у нас, поверьте»: 84% россиян счастливы

Уровень счастья жителей России находится на высоком уровне – 84% россиян чувствуют себя счастливыми. Причиной такого состояния они называют семью, хорошее здоровье и работу.

Об этом говорится в последнем опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи отмечают, что люди с благополучным материальным положением более оптимистичны, чем те, кто испытывает нехватку денежных средств.

Исследование показало, что 33% россиян счастливы благодаря семье. В прошлом году этот показатель составлял 30%. С марта 2018 года с 16% до 21% выросло число тех, кто радуется жизни из-за хорошего самочувствия. Третью категорию составляют люди, для которых залогом счастья выступают дети и работа (по 15%).

ВЦИОМ также выяснил, что несчастье испытывают те, кто имеет материальные трудности (12%). Положением дел в России недовольны 9% граждан, здоровьем, низкими зарплатами и задержками выплат – по 5%, пишет ТАСС.

В опросе участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Исследование проводилось с использованием метода телефонного интервью. Опрос прошел 14 ноября.

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