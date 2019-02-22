ЕСПЧ дал от ворот поворот Киеву по случаю в Керченском проливе

ЕСПЧ дал от ворот поворот Киеву по случаю в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Киеву в обеспечительных мерах по делу о задержании моряков в Керченском проливе. Украинская сторона пыталась оспорить качество оказанной Москвой медпомощи пострадавшим.

Суд объяснил, что обеспечительные меры принимаются лишь в исключительных случаях и предусматривают запрет государству совершать действия, которые могут нанести вред жизни и здоровью заявителя. Обеспечительные меры могут содержать указание на совершение государством каких-либо действий для предупреждения вреда.

Запрос Украины касался состояния здоровья находящихся в Москве моряков. Ссылаясь на заключение Минздрава Украины, власти пытались оспорить качество оказанной им медпомощи и потребовали проведения определенных манипуляций, пишет РБК.

В Минюсте заявили, что доводы украинской стороны не убедили ЕСПЧ, так как запрос не содержал новых аргументов, отличных от тех, которые были заявлены в предыдущем ходатайстве Киева.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три украинских корабля нарушили российскую границу, в результате чего были задержаны. По решению суда арестовали 24 моряка.

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