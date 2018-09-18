Эрмитаж устроил экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца
Государственный Эрмитаж провел онлайн-экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца.
Зрители могли задавать вопросы в режиме прямого эфира, экскурсия длилась 40 минут.
Все экскурсию выложили в социальной сети «ВКонтакте».
В декабре 2018 года выйдет книга о чердаках Зимнего дворца, с помощью которой тоже можно будет познакомиться с закрытыми для глаз посетителей помещениями, передает «Санкт-Петербург».
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