Эрмитаж устроил экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца

Государственный Эрмитаж провел онлайн-экскурсию по чердакам и крышам Зимнего дворца.

Зрители могли задавать вопросы в режиме прямого эфира, экскурсия длилась 40 минут.

Все экскурсию выложили в социальной сети «ВКонтакте».

В декабре 2018 года выйдет книга о чердаках Зимнего дворца, с помощью которой тоже можно будет познакомиться с закрытыми для глаз посетителей помещениями, передает «Санкт-Петербург».

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