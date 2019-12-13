Эрмитаж сделал «виртуальный глаз» от неадекватов в залах

В одном из залов Эрмитажа установили «умную» систему видеонаблюдения, которая распознает нетипичное поведение посетителей, предупреждает охрану и блокирует входы в случае необходимости. Идея ее создания появилась после кражи в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Разработкой «Автоматизированной интеллектуальной системы обнаружения девиантного поведения в музеях» занимались программисты из Самары. По словам авторов проекта, она является не альтернативой существующим системам охраны, а дополнением к ним. Принцип работы заключается в анализе изображений с камер видеонаблюдения.

«Это такой «виртуальный глаз» или «компьютерный глаз», который помогает охраннику обнаружить какие-то вещи, которые, допустим, обнаружить человеческим глазом трудно», - рассказал руководитель компании-разработчика «Открытый код» Михаил Милюткин.

Система с высокой точностью и без перерывов производит мониторинг объектов, распознает и предугадывает подозрительное поведение людей, передает телеканал «360».

В июле на YouTube появилась видеозапись из Государственного музея имени С.А. Есенина, на которой было видно, как по залу передвигается «привидение».



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