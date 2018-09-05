В Эрмитаж привезут Лейденскую коллекцию живописи XVII века

Николаевском зале Эрмитажа откроется выставка частной Лейденской коллекции с живописью голландских художников XVII века.

В рамках экспозиции посетители смогут увидеть 12 картин Рембрандта, также полотна Франса Халса, Иоханнеса Вермеера и других художников, а также «Голову медведя» Леонардо да Винчи. Всего в петербургском музее представят 82 произведения.

Выставка продлится с 5 сентября 2018 по 13 января 2019 года, сообщает «Санкт-Петербург».