Эрик Робертс готовится получить российское гражданство

Американский актёр Эрик Энтони Робертс признался журналистам, что собирается получать российский паспорт.

«Россия напоминает мне Америку, ― заявил один из самых видных резидентов Голливуда на международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи. ― Я очень люблю [Россию], очень хочу и никак не дождусь, когда получу второе гражданство. Это будет российское гражданство».

При этом, как оказалось, впервые о том, чтобы стать россиянином Робертс задумался ещё в середине нулевых. «Примерно 15 лет назад я был здесь [в Сочи] на кинофестивале и тогда подумал, какое хорошее место, надо обязательно сюда вернуться еще раз. И в этом году я приехал опять. Я очень люблю боевые искусства, поэтому приехал в Россию, чтобы увидеть этот прекрасный вечер поединков» ― заявил актёр.

Звезда сериала «Закон и порядок» Эрик Робертс за свою картеру снялся в более чем 400 кинолентах, старший брат киноактрисы Джулии Робертс.