«Ералаш» уехал, кино осталось: Грачевского не пустили в Грузию

Российскую делегацию деятелей кино не пустили на фестиваль в Тбилиси. Министерство внутренних дел Грузии направило троих россиян обратно в Москву.

В сообщении ведомства говорится, что троих граждан РФ не пропустили в страну из-за нарушения закона Грузии.

По предварительной информации, в российскую делегацию входили создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, генеральный продюсер фестиваля российского кино в Грузии Владимир Пирожков, а также режиссер Александр Шеин.

Как уточняет ТАСС, россияне планировали участвовать в фестивале российского кино «Свидание – Кинороман».

Мероприятие пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. На фестивале покажут художественные и документальные картины, детские фильмы и мультфильмы, а также киножурнал «Ералаш».