«Ералаш» уехал, кино осталось: Грачевского не пустили в Грузию
Российскую делегацию деятелей кино не пустили на фестиваль в Тбилиси. Министерство внутренних дел Грузии направило троих россиян обратно в Москву.
В сообщении ведомства говорится, что троих граждан РФ не пропустили в страну из-за нарушения закона Грузии.
По предварительной информации, в российскую делегацию входили создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, генеральный продюсер фестиваля российского кино в Грузии Владимир Пирожков, а также режиссер Александр Шеин.
Как уточняет ТАСС, россияне планировали участвовать в фестивале российского кино «Свидание – Кинороман».
Мероприятие пройдет в Тбилиси с 21 по 23 ноября. На фестивале покажут художественные и документальные картины, детские фильмы и мультфильмы, а также киножурнал «Ералаш».
Следующая новость Россияне нарастили просрочки по налогам на имущество
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии