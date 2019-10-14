Эпоха аналогового ТВ закончилась в России
Заканчивается переход на цифровое вещание в России. С сегодняшнего дня отключается аналоговый сигнал еще в 21 российском регионе.
К 14 октября на «цифру» перешли 64 региона. Охват россиян цифровым вещанием составил 98,4%.
Цифровая трансляция доступна тем гражданам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2.
Обладателям старых телевизоров необходимо приобрести цифровую приставку. Малоимущим помогли с покупкой власти регионов, приставки настраивали волонтеры, пишет Lenta.ru.
На проект по переходу на цифровое вещание, по данным Счетной палаты, выделили 167,5 млрд рублей. Минпромторг ранее предупреждал, что с отключением аналога без телевидения останутся до 33,7 млн семей.
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