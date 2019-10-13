Енот устроил погром в московском кафе и украл печенье
В столичном кафе на улице Шаболовская бродячий енот устроил настоящий погром.
Животное забралось в заведение, украло пачку печенья и развело бардак. О произошедшем работники кафе сообщили в Instagram.
Сейчас енота посадили в клетку и начали поиск его хозяина.
Как отметили сотрудники заведения, животное очень много ест, если его заберет владелец, то счет ему выставлять не станут.
Ранее в Якутии медведь растерзал чиновника, убившего другого медведя во время охоты.
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