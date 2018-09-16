В РКК «Энергия» нашли некомпетентных сотрудников после утечки на «Союзе»
В результате проверки в РКК «Энергия» в связи с утечкой воздуха на корабле «Союз» не было выявлено системных проблем на производстве, однако удалось вычислить сотрудников с низким уровнем компетенции.
Источник на предприятии рассказал «Интерфаксу», что ошибки специалистов могли привести к недочетам при строительстве корабля «Союз».
По его словам, к некоторым сотрудникам применены административные меры, как минимум один специалист ушел с предприятия по собственному желанию.
В ночь на 30 августа экипаж МКС обнаружил микротрещину на корабле «Союз МС-09». Ранее сообщалось, что на внутренней обшивке корабля замечены следы сверла.
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