В РКК «Энергия» нашли некомпетентных сотрудников после утечки на «Союзе»

В результате проверки в РКК «Энергия» в связи с утечкой воздуха на корабле «Союз» не было выявлено системных проблем на производстве, однако удалось вычислить сотрудников с низким уровнем компетенции.

Источник на предприятии рассказал «Интерфаксу», что ошибки специалистов могли привести к недочетам при строительстве корабля «Союз».

По его словам, к некоторым сотрудникам применены административные меры, как минимум один специалист ушел с предприятия по собственному желанию.

В ночь на 30 августа экипаж МКС обнаружил микротрещину на корабле «Союз МС-09». Ранее сообщалось, что на внутренней обшивке корабля замечены следы сверла.