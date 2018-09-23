РКК «Энергия» готова продавать билеты до Луны за 180 млн долларов

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» вместе с американской компанией SpaceX готова продавать туристам услугу по облету Луны. Стоимость услуги может составить от 150 до 180 млн долларов.

Первоначально компании предлагали туристам совершить облет Луны за 150 млн долларов. Однако из-за отсутствия спроса цена билета упала до 120 млн.

Путешествие займет около недели, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Корабль «Союз» сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от ее поверхности.

В 2017 году экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько человек, желающих совершить облет Луны. Он заявил, что путешествие к Луне может состояться не раньше 2021-2022 годов.