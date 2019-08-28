Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
В семье актёра Эммануила Виторгана пополнение. У 79-летнего артиста родилась дочь.
Он опубликовал снимок с женой Ириной Млодик, старшей дочкой Этель и новорожденной в своём Инстаграм. Ее назвали Кларой.
Ребенок стал четвёртым в семье актёра. От трёх браков у него появились на свет три девочки и сын, сообщают РИА Новости.
Несмотря на то, что сегодня он стал папой, у него уже есть внуки и даже правнуки.
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