Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

В семье актёра Эммануила Виторгана пополнение. У 79-летнего артиста родилась дочь.

Он опубликовал снимок с женой Ириной Млодик, старшей дочкой Этель и новорожденной в своём Инстаграм. Ее назвали Кларой.

Ребенок стал четвёртым в семье актёра. От трёх браков у него появились на свет три девочки и сын, сообщают РИА Новости.

Несмотря на то, что сегодня он стал папой, у него уже есть внуки и даже правнуки.