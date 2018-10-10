Эльвира Набиуллина сообщила о снижении ставок по ипотеке

Повышение ключевой ставки и меры ЦБ РФ по удержанию инфляции отразились на снижении процентов по ипотечным кредитам. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в середине лета ставки по ипотечным кредитам достигли исторического минимума. При этом Набиуллина отметила рост числа выданных кредитов на покупку жилья.

«И анализ показывает, что это происходит именно из-за того, что мы держим инфляцию под контролем», - заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что повышение ключевой ставки направлено на сдерживание инфляции и снижение процентов по долгосрочным кредитам, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

В августе средняя ставка по ипотечным кредитам составила 9,42% вместо 9,57% в июле. В середине сентября Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Это решение подтолкнуло несколько банков повысить ставки по ипотечным кредитам.

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