«Ельцин Центр» запускает ток-шоу про аутистов и ВИЧ-инфицированных
Екатеринбургский Ельцин Центр запускает проект по борьбе с дискриминацией и открывает телевизионное ток-шоу о людях с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, аутизмом, ментальными отклонениями и инвалидностью.
Рабочее название проекта – «Buy-buy, стигма!».
По мнению сотрудницы центра, говорить об этих непростых темах необходимо для того, чтобы снять дефицит информации и начать лучше понимать людей с социальными заболеваниями и отклонениями.
Для первого «выпуска» выбрана сигнальная для Екатеринбурга тема ВИЧ-инфекции: приглашена одна из первых в России дискордантных пар (когда у одного партнера есть ВИЧ, а у второго нет) с открытыми лицами — семья Ивановых из Санкт-Петербурга.
Вести встречу будет екатеринбургская телеведущая Оксана Маклакова. Стартует проект 6 сентября, сообщает «URA».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии