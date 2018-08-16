«Ельцин Центр» запускает ток-шоу про аутистов и ВИЧ-инфицированных

Екатеринбургский Ельцин Центр запускает проект по борьбе с дискриминацией и открывает телевизионное ток-шоу о людях с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, аутизмом, ментальными отклонениями и инвалидностью.

Рабочее название проекта – «Buy-buy, стигма!».

По мнению сотрудницы центра, говорить об этих непростых темах необходимо для того, чтобы снять дефицит информации и начать лучше понимать людей с социальными заболеваниями и отклонениями.

Для первого «выпуска» выбрана сигнальная для Екатеринбурга тема ВИЧ-инфекции: приглашена одна из первых в России дискордантных пар (когда у одного партнера есть ВИЧ, а у второго нет) с открытыми лицами — семья Ивановых из Санкт-Петербурга.

Вести встречу будет екатеринбургская телеведущая Оксана Маклакова. Стартует проект 6 сентября, сообщает «URA».

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