Элтон Джон написал о болезни Майкла Джексона в автобиографии

Британский композитор Элтон Джон в автобиографической книге «Я» назвал поп-певца Майкла Джексона «психически больным». По его словам, артист был тревожным и не мог общаться со взрослой аудиторией.

В книге, которая выйдет 15 октября, Джон рассказал, что знал Джексона с 13-14 лет. Вначале он был «самым восхитительным ребенком», но в один момент стал отстраняться от окружающего мира, пишет Lenta.ru. Это, по его мнению, могло произойти из-за приема лекарств.

«Каждый раз, видя его в последние годы, я думал, что он полностью съехал с катушек. Он действительно был психически болен», — написал Элтон Джон.

Майкл Джексон умер в 2009 году от передозировки лекарственными препаратами. Певца обвиняли в педофилии в 1993 и 2003 годах. Весной 2019 года вышел фильм «Покидая Неверлэнд», в котором приводятся новые обвинения в сексуальном насилии над детьми.