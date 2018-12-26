«Элпам» и «гласнар»: ЦИК выбрал новое имя ящику для бюллетеней

Центризбирком подвел итоги конкурса на новое название для избирательной урны. Деньги, обещанные победителю, перевели в один из благотворительных фондов.

Конкурс был объявлен осенью председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

«Нам на горячую линию стали звонить, у меня огромный набор всяких интересных названий», - рассказала она.

В числе самых популярных названий – «корзина». Среди прочих вариантов – «накопитель», «бокс», «короб», «избирбокс», «избирательный алтарь», «гласнар» (глас народа) и «элпам» (Элла Памфилова), передает ТАСС.

Памфилова отметила, что шутливый конкурс по смене названия для избирательной урны повеселил народ. Однако лучшего наименования, чем ящик для голосования, никто не придумал, заключила она. Обещанные за победу в конкурсе 70 тыс. рублей Памфилова перевела из личного бюджета в «Русфонд» на операцию одному из подопечных благотворительной организации.

Ранее Памфилова призналась, что необходимо придумать новое название для избирательной урны, так как «ящик» вызывает ассоциацию «сыграть в ящик», а «урна» порождает мысли о «прахе из урны».