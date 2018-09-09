Элла Панфилова первой проголосовала в Истре

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова первой проголосовала на участке в селе Павловская слобода в Истринском районе Подмосковья.

«Я прописана в этом районе и теперь являюсь постоянным жителем Московской области. Это мой непосредственный участок, и я этому очень рада. Проголосовала сегодня первой», - сказала она.

Всего к участку относятся порядка трех тысяч жителей. Он оборудован КОИБами и другими техническими средствами.

Панфилова заранее поблагодарила тех, кто придет на выборы, и отметила, что избирательная комиссия Московской области сейчас работает оперативно, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве начались выборы мэра. В городе открылись более трех тысяч избирательных участков, которые будут работать до 22:00.