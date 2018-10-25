Елена Батурина признана Forbes самой богатой женщиной России

Президент компании Inteco Management, супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина заняла первую строчку рейтинга 25 самых богатых женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.

Второе место досталось гендиректору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Ее капитал составляет 600 млн долларов. Тройку лидеров замыкает частный инвестор Елена Рыболовлева с состоянием тоже в 600 млн долларов. Она вошла в рейтинг после бракоразводного процесса с бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым.

На четвертой строчке – председатель совета директоров S7 Group и ее совладелец Наталия Филева. Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов. В пятерку богатейших женщин вошла член совета директоров производителя детского питания и минеральной воды «Прогресс» - ее капитал насчитывает 450 млн долларов.

Среди дебютанток рейтинга – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия с 500 млн долларов, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». В 2018 году она получила долю в размере 33% в операторе торговых центров TPS Real Estate после того, как ее брат попал под санкции.

Состояние 25 богатейших женщин России оценили в более чем 9 млрд долларов. В 2017 году этот показатель составлял 7,3 млрд долларов.