Электрогорск оказался лидером по явке избирателей в МО

Подмосковный Электрогорск оказался лидером региона по числу избирателей на участках в утренние часы.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», явка на 10:00 составила 16,35%. На втором месте стал Лосино-Островский с показателем 11,39%.

Ранее сообщалось, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова первой проголосовала на выборах в Истре. В единый день голосования в Подмосковье проходят выборы главы региона.

Новости по теме
Теги:
События: выборы
Следующая новость В столице задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО