Электрогорск оказался лидером по явке избирателей в МО
Подмосковный Электрогорск оказался лидером региона по числу избирателей на участках в утренние часы.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», явка на 10:00 составила 16,35%. На втором месте стал Лосино-Островский с показателем 11,39%.
Ранее сообщалось, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова первой проголосовала на выборах в Истре. В единый день голосования в Подмосковье проходят выборы главы региона.
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