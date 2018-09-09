Электрогорск оказался лидером по явке избирателей в МО

Подмосковный Электрогорск оказался лидером региона по числу избирателей на участках в утренние часы.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», явка на 10:00 составила 16,35%. На втором месте стал Лосино-Островский с показателем 11,39%.

Ранее сообщалось, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова первой проголосовала на выборах в Истре. В единый день голосования в Подмосковье проходят выборы главы региона.