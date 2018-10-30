«Эльдорадо» проведет ребрендинг и откроет магазины нового формата

Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» начинает ребрендинг. Изменения коснутся логотипа компании и оформления магазинов.

Сеть продолжит открывать новые объекты площадью 1-1,2 тысячи квадратных метров. Однако такие магазины будут представлять собой склад с расширенным ассортиментом товаров.

«Эльдорадо» также планирует открывать торговые точки нового формата площадью 600 квадратных метров. Это будут магазины шаговой доступности с популярными моделями бытовой техники и электроники.

Основными цветами «Эльдорадо» останутся красный и белый, к ним добавится ярко-салатовый. Из логотипа исчезнет «розетка», но появится символ «молния» в букве «Э».

По словам управляющего директора «Эльдорадо» Сергея Ли, компания ожидает роста прибыли до 20%. Вместе с тем инвестиции в открытие одного магазина снизятся на 15-20%. До конца года ритейлер откроет порядка 25 новых магазинов, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».