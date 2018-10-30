«Эльдорадо» проведет ребрендинг и откроет магазины нового формата

Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» начинает ребрендинг. Изменения коснутся логотипа компании и оформления магазинов.

Сеть продолжит открывать новые объекты площадью 1-1,2 тысячи квадратных метров. Однако такие магазины будут представлять собой склад с расширенным ассортиментом товаров.

«Эльдорадо» также планирует открывать торговые точки нового формата площадью 600 квадратных метров. Это будут магазины шаговой доступности с популярными моделями бытовой техники и электроники.

Основными цветами «Эльдорадо» останутся красный и белый, к ним добавится ярко-салатовый. Из логотипа исчезнет «розетка», но появится символ «молния» в букве «Э».

По словам управляющего директора «Эльдорадо» Сергея Ли, компания ожидает роста прибыли до 20%. Вместе с тем инвестиции в открытие одного магазина снизятся на 15-20%. До конца года ритейлер откроет порядка 25 новых магазинов, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Росавиация запретила «Якутии» летать за границу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО