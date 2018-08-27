Экзамен по английскому языку изменят после критики родителей
В России внесут некоторые изменения в формулировку и критерии оценивания задания экзамена по английскому языку (ЕГЭ).
Задание по английскому языку уже подвергалось критике родителей выпускников и учителя сразу из нескольких регионов.
Жители Урала даже обращались к президенту РФ, с просьбой оказать помощь в пересмотре оценок и обеспечении равного уровня сложности экзамена во всех регионах.
По мнению авторов обращения, школьникам разных регионов могут достаться разные по степени сложности темы.
За задание можно получить до 14 баллов в ЕГЭ из 100 возможных. 40 % выпускников, сдававших английский в этом году, не смогли справиться с эссе, передает «Экономика сегодня».
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