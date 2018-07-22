Эквадор намерен сдать Джулиана Ассанжа Британии
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о планах Эквадора выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британским властям.
По ее словам, передача Ассанжа может состояться в ближайшее время. Уточняется, что президент Эквадора на следующей неделе совершит поездку в Великобританию, передает РИА Новости.
Ранее в МИД Эквадора заявляли, что политическое убежище для Ассанжа не может быть вечным. Он находится в посольстве страны в Лондоне с 2012 года.
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