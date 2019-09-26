Экс-замминистра культуры нажился на строительстве Эрмитажа

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего заместителя главы Минкультуры Григория Пирумова.

Его и других фигурантов обвиняют в хищении 800 миллионов рублей, предназначенных для строительства объекта Эрмитажа.

Следствие полагает, что процесс хищения длился с июля 2015 года по март 2016 года. После этого украденные деньги были легализованы ими через фиктивные финансовые операции в подконтрольных организациях.

Как рассказал «Интерфаксу» собственный источник, уголовное дело было возбуждено в начале сентября.

Вместе с бывшим замминистром обвиняемыми проходят экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо, экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, предприниматель Никита Колесников, глава «Мехстройтранса» Валерий Рогов и финансовый директор «Горизонта» Юлия Бегеза.

Ранее Приумов был приговорен к трем годам колонии за участие в хищениях бюджетных средств при реставрации Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря в Москве и Псковского драмтеатра.

В августе 2019 года бывшего замминистра освободили по УДО.