МЧС экстренно оповестило москвичей о сильном тумане

МЧС экстренно оповестило москвичей о сильном тумане

Фото: Вестник Кавказа

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане в ночь на четверг.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10:00 26 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

МЧС просит водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

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