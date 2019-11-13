Экс-судью объявили в розыск за педофилию

В Следственном комитете заявили, что бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии.

Югов в данный момент скрывается от следствия, местонахождение подозреваемого неизвестно. По данным правоохранительных органов, с 2009 по 2015 год 44-летний бывший судья совершал развратные действия в отношении двух дочерей своего брата.

По словам отца пострадавших девочек, его сводный брат Сергей Югов вступал в интимную связь с его старшей дочерью, на тот момент ей не было 16 лет. Позже он пытался совратить ее младшую сестру. Тогда он работал судьей Коркинского городского суда, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что приговорённый к пожизненному сроку за изнасилование 37 детей педофил Олег Рыльков, попросил суд отпустить его на свободу в связи с тяжёлым заболеванием.

Читайте нас в мобильном приложении