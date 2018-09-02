Экс-сотрудник ГРУ открыл огонь по полицейским на Урале

На Урале бывший спецназовец расстрелял полицейских из карабина. В результате один из сотрудников правоохранительных органов получил ранения.

Инцидент произошел в Краснотурьинске 2 сентября. Одетый в военную форму житель открыл стрельбу из карабина «Сайга» по зданию ЧОП.

Когда на место приехала полиция, злоумышленник начал стрелять по оперативникам. Одного из них дебошир ранил в ногу, сообщает агентство «URA.RU».

Ранее мужчина служил в ГРУ и являлся кавалером ордена Мужества.