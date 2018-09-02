Экс-сотрудник ГРУ открыл огонь по полицейским на Урале
На Урале бывший спецназовец расстрелял полицейских из карабина. В результате один из сотрудников правоохранительных органов получил ранения.
Инцидент произошел в Краснотурьинске 2 сентября. Одетый в военную форму житель открыл стрельбу из карабина «Сайга» по зданию ЧОП.
Когда на место приехала полиция, злоумышленник начал стрелять по оперативникам. Одного из них дебошир ранил в ногу, сообщает агентство «URA.RU».
Ранее мужчина служил в ГРУ и являлся кавалером ордена Мужества.
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