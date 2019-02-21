Экс-сотрудник НКВД раскрыл подробности пыток в СССР

Экс-сотрудник НКВД раскрыл подробности пыток в СССР

В Томске распространили интервью с экс-сотрудником НКВД Антоном Карташовым о пытках времен «большого террора». Беседа была записана еще в 1989 году.

Карташов учился на рабфаке Томского университета, когда в 1932 году его пригласили в НКВД. Продвижение по службе шло очень быстро. Отказаться от нее было нельзя. В день один следователь рассматривал 20-25 дел.

Он рассказал, что к тем, кто отказывался говорить, применялись изощренные методы пыток. Так, чтобы добиться нужных показаний, арестанта могли посадить голым на раскаленный котел кочегарки.

Заключенных держали в 10-местных камерах по 140 человек, пишет «360». На применение силы к ним необходимо было получить разрешение. Подозреваемых не били просто так и называли на «вы».

Применение пыток в СССР официально разрешили в 1937 году.

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