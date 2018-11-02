Экс-сотрудник «Энергии» создаст космический грузовик для S7 Space

Бывший сотрудник РКК «Энергия» Николай Брюханов займет должность главного конструктора по орбитальным космическим средствам в S7 Space. В компании он будет ответственен за разработку грузового космического корабля.

Прежде Брюханов являлся генеральным конструктором перспективных космических комплексов и вице-президентом РКК «Энергия». Сейчас он займется разработкой грузового корабля и проектами перспективных орбитальных ракет.

Брюханов ушел из «Энергии» в январе 2018 года, написав заявление об отставке по собственному желанию после выхода на пенсию. Там он разрабатывал космоплан «Клиппер» и транспортный корабль «Федерация», который должен был прийти на смену «Союзу», пишет РБК.

Осенью в S7 Space из «Энергии» пришел главный конструктор выведения Игорь Радугин. На новом месте он займется созданием многоразовой частной ракеты для запусков с плаформы «Морской старт». После перехода Радугин заявлял о возможном трудоустройстве в S7 Space «наиболее компетентных специалистов», с которыми он работал прежде.

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