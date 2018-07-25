Экс-сенатор Новгородской области арестован в Италии по запросу РФ

Бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого арестовали в Италии по запросу Москвы за преступления, совершенные на территории России.

Дмитрий Кривицкий представлял Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 по сентябрь 2016 года.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей.

Первое слушание по его делу назначено на 26 июля, оно пройдет в Венеции, сообщает РИА Новости.

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