Эксперты выяснили туристические предпочтения россиян на Новый год

Самой популярной страной для встречи Нового года у россиян оказался Узбекистан. Порядка 9,3% всех проданных с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года авиабилетов за границу приходится на это направление.

На втором месте расположилась Германия – на перелеты в эту страну приходится 8,8% билетов. Третью строчку рейтинга заняла Чехия – ее доля составила 7,9%.

В целом, как отмечают аналитики сервиса путешествий Туту.ру, число россиян, планирующих отметить Новый год в Европе, за год снизилось на 17%. Вместе с тем выросло количество желающих встретить праздник в России.

В прошлогодние новогодние каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия. Сейчас Молдавия опустилась на девятую строчку. Зато растет спрос на билеты в Армению и Грузию.

Среди европейских направлений наиболее востребованным остается перелет по маршруту Москва-Прага. Стоимость билетов туда и обратно при этом осталась на уровне прошлого года и составляет 24 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. Вторую и третью строчки заняли маршруты Москва-Вена и Санкт-Петербург-Прага. Отмечается, что в 2018 году снизилась популярность Парижа, Будапешта, Лондона и Франкфурта-на-Майне.