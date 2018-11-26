Эксперты выбрали лучший город для жизни на карте России

Ученые Финансового университета при правительстве составили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни населения. В тройку лидеров вошли Тюмень, Грозный и Москва.

При составлении рейтинга учитывались уровень медицинского обслуживания, состояние дорог, объем строительства жилья, развитие культуры и образования. Специалисты учитывали работу властей городов, оценку населением уровня заработной платы и комфорта городской среды для жизни.

Тюмень не стала лидером ни по одному показателей, однако получила первое место по итоговому индексу. На второй строчке оказался Грозный. Он лидирует по качеству дорог, работе ЖКХ, объему строительства нового жилья и удобству для граждан. В пятерке лидеров значатся Москва, Казань и Сочи.

Столица России отличилась высокими показателями по уровню медобслуживания, ЖКХ и уровню доходов горожан.

Казань выделилась по всем показателям, однако уступила другим городам по доступности культуры и образования. В десятке городов с высоким качеством жизни оказались также Екатеринбург, Петербург, Череповец, Тула и Сургут, пишет «Российская газета».

Специалисты использовали данные исследований, проведенных в 2018 году в 78 городах России с численностью более 250 тысяч человек.