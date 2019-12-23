Эксперты составили список востребованных профессий

В России составили список самых востребованных профессий.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института, на первом месте рейтинга оказался продавец-кассир. Также в списке повар, педагог, юрист, соцработник, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Исследование касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена. Эта десятка наиболее востребованных профессий значительно отличается от аналогичного списка Минтруда, который ведомство публикует раз в квартал. Последний рейтинг от министерства, актуализированный на конец сентября, возглавили рабочие-строители, сообщают «Известия».

Тем временем, самая высокая конкуренция за рабочие места в России фиксируется среди представителей творческих профессий, в том числе - актеров и музыкантов.

Согласно данным Академии труда и социальных отношений, это связано с тем, что количество рабочих мест в творческой сфере ограничено, «а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много».

Также конкуренция наблюдается в сфере архитектуры, дизайна и связей с общественностью, в области юриспруденции, маркетинга, а также экономики и финансов, сообщают «Известия».

Тем временем, российским стройкам не хватает рабочих рук — некоторые строительные специальности в дефиците даже в Москве. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитику сервиса «Работа.ру», где был представлен анализ базы резюме и вакансий за июль 2019 года.

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