Эксперты составили рейтинг «неубиваемых» автомобилей мира

Специалисты составили топ самых надежных и пригодных к ремонту автомобилей в мире. Они оценили 5,5 млн машин, выпущенных в течение последних двух десятков лет.

Первое место рейтинга заняли автомобили Toyota. За ними следуют Acura, Hyundai и Honda. Замыкают пятерку «неубиваемых» транспортных средств машины марки Mitsubishi.

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных при обращении в сервисные центры с проблемами двигателей. Были также названы самые дешевые в ремонте машины.

Первое место рейтинга заняла Mazda – отремонтировать машину стоит в среднем 19 тыс. рублей, рассказывает «ПолитЭксперт». Затем идут Kia (более 21 тыс.рублей), Dodge, Hyundai и Chrysler (22 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем за девять месяцев 2018 года. Второе место по продажам заняла Kia Rio, третье — Lada Granta.