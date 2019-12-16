Эксперты рассказали о выборе искусственной елки

В МЧС составили правила выбора искусственной елки.

Специалисты советуют обращать внимание на информацию на упаковке и покупать те новогодние деревья, которые имеют противопожарную пропитку - информация о ней содержится на упаковке.

Отмечается, что елки не рекомендуется ставить у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Также запрещено устанавливать елку около батарей и обогревательных приборов, не держать рядом с ней горящих свечек и бенгальских огней. Также елка должна быть хорошо закреплена, сообщает ТАСС.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать фейерверки.

Рекомендуется приобретать пиротехнические изделия в специализированных точках продаж, в которых должны быть документы, подтверждающие легальное происхождение товара. Покупая фейерверки, необходимо оценить внешний вид коробки, которая должна быть без повреждений или проколов. Если из нее высыпается пиротехнический состав, значит, фейерверк поврежден и может быть небезопасен в использовании.

В организации рекомендуют выбирать изделия с большим количеством зарядов, а также с небольшим интервалом между залпами, сообщает ТАСС.

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