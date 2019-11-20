Эксперты рассказали о выборе хорошего вина в домашних условиях

Специалисты Роскачества рассказали, как в домашних условиях определить качество вина.

Прежде всего, нужно обратить внимание на прозрачность и чистоту вина. Осадок или хлопья — повод усомниться в качестве напитка.

Также нужно обратить внимание на цвет, который должен быть «естественным, здоровым и с блеском». Белое сухое вино должно быть светло-соломенным или бледно-золотистым, а если оно похоже на осветленный яблочный сок, это может говорить об окислении.

Гамма оттенков красного вина весьма разнообразна. Оно может быть от бледно-гранатового до насыщенного рубиново-вишневого цвета или даже непрозрачно-красным с фиолетовым оттенком, сообщает РИА «Новости».

Как напоминают эксперты организации, покупать вино в интернете не рекомендуется, особенно в магазинах, торгующих в «запрещенное» для этого время.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять. По их мнению, потребитель не всегда видит разницу между ними, и часто выбор определяет более дешёвая стоимость товара.

За последние годы число россиян, приобретающих винные напитки, увеличивается, поэтому эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору этого продукта.

Первым делом при выборе напитка нужно обратить внимание на его состав. Согласно ГОСТУ, в нем должно быть не менее 50% виноматериалов. Производитель может налить воды до половины объема и добавить ректификованный этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Чтобы сделать полученную смесь игристой, искусственно добавляется двуокись углерода.

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