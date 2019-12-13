Эксперты рассказали о правильном выборе фейерверков

В Роскачестве рассказали, как выбрать фейерверки.

Рекомендуется приобретать пиротехнические изделия в специализированных точках продаж, в которых должны быть документы, подтверждающие легальное происхождение товара. Покупая фейерверки, необходимо оценить внешний вид коробки, которая должна быть без повреждений или проколов. Если из нее высыпается пиротехнический состав, значит, фейерверк поврежден и может быть небезопасен в использовании.

В организации рекомендуют выбирать изделия с большим количеством зарядов, а также с небольшим интервалом между залпами, сообщает ТАСС.

Тем временем, елка, семья, праздничные блюда, советские фильмы и возможность отоспаться – вот главные атрибуты Нового года для россиян.

На вопрос о главных атрибутах праздника ответили более 1,5 тыс. российских туристов. Речь президента и Дед Мороз не попали в пятерку популярных ответов.

36% путешественников назвали самым главным атрибутом «елку с мишурой и гирляндами». Еще 15% - возможность собраться вместе с семьей. По 13% получили варианты «новогоднее меню» с салатами оливье, мандаринами и селедкой под шубой, а также «возможность отоспаться».

Замыкают пятерку главных символов праздника советские фильмы и мультфильмы, среди которых «Ирония судьбы», «Простоквашино», «Карнавальная ночь» и другие. Этот вариант ответа выбрали 9% россиян.

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