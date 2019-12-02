Эксперты рассказали о правилах поведения при нападении собак

Стало известно, как избежать нападения собак и что делать в случае атаки животных.

Как сообщил президент Союза кинологов России Владимир Уражевский, важно не провоцировать собак и не ходить не надо по промзонам ночью.

Как говорит эксперт, собаки видят плохо, поэтому можно поднять вверх руки, чтобы они сочли, что вы значительно больше. При этом махать руками на животных или убегать от них не стоит, так как это может привести их к агрессии.

Также можно воспользоваться лаком, либо одеколоном из сумки, так как подлобный запах дл собак неприятен.

В случае получения укусов Уражевский рекомендует незамедлительно обратиться к врачам, так как чаще всего людей атакуют больные животные, сообщает сайт «Говорит Москва».

Тем временем, за девять месяцев текущего года от нападений животных в России пострадали 353 тысячи человек. Среди них в том числе 98 тысяч — дети до 14 лет.

В прошлом же году, по данным Роспотребнадзора, в России было зарегистрировано 2566 бешеных животных, из которых 38% — дикие животные (30,5% — лисицы; 4,2% — енотовидные собаки; 1% — волки, остальные дикие вместе — 2,3%; по отдельности 0,2–0,5%); 27% — собаки; 21% — кошки; 9,6% — КРС; 2,4% — МРС; 1,8% — другие сельскохозяйственные.

Читайте нас в мобильном приложении