Эксперты рассказали о крупном оттоке средств с банковских вкладов

В августе текущего года россияне забрали с банковских вкладов средств больше, чем разместили. Отток финансов составил порядка 141 млрд рублей.

Такие данные содержатся в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

«В августе, январе и мае физические лица также забрали больше средств со своих банковских счетов, чем разместили», - пишут авторы.

В докладе говорится, что в августе на 28 млрд рублей сократились средства на рублевых счетах физлиц и на 1,7 млрд долларов в иностранной валюте. По словам экспертов, вклады демонстрируют едва ли не худшую динамику за длительный период наблюдений.

В период с января по август текущего года рублевые вклады населения выросли почти на 1 триллион рублей, но при этом валютные счета значительно сократились – их отток составил 5,6 млрд долларов, передает Агентство экономической информации «Прайм». В исследовании отмечается, что вместе со снижением темпов наращивания сбережений выросла кредитная задолженность населения перед банками.

Ранее Центробанк сообщал, что вклады населения за август снизились на 0,6% и составили 27,4 триллиона рублей.