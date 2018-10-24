Эксперты предупредили о росте арендных ставок в торговых центрах

Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы сокращается из-за снижения строительства и ввода в эксплуатацию новых ТЦ. Дефицит торговых мест может привести к росту арендных ставок на 5-9%.

По данным крупнейшей международной консалтинговой компании на рынках коммерческой и жилой недвижимости Colliers International, на начало октября в торговых центрах столицы пустовало лишь 6,9% площадей, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем по итогам прошлого года. Эксперты говорят, что показатель к концу года может снизиться до 6%, что соответствует докризисному уровню 2014 года.

В 2018 году ввод в эксплуатацию новых площадей будет самым низким за шесть лет. Из-за снижения доли незанятых торговых мест в крупных качественных ТЦ Москвы арендные ставки могут вырасти в пределах 5%. В локальных торговых центрах – мебельных, свадебных – ставки могут снизиться на 2-3%.

По словам президента BAON Ильи Ярошенко, с арендодателями стало сложнее договориться о стоимости аренды. «Если приходим к тупику в переговорах, приходится закрывать магазин. Волна закрытий неизбежна», - прогнозирует он.

Кроме того, профессиональные девелоперы предпочитают привлекать на свои площади известных международных ретейлеров, которые обеспечат торговому центру высокий трафик. По словам партнера Colliers International Анны Никандровой, рост арендных платежей произойдет из-за отмены привилегий, которые арендодатели предоставляли в период кризиса.

Эффект нехватки торговых площадей будет ощущаться в течение двух лет, пишет РБК. Уже в 2019 году в столице откроется в два раза больше торговых площадей, в частности, завершится строительство комплексов «Остров мечты», «Саларис» и других.