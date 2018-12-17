Эксперты пообещали рост ставок по ипотеке в 2019 году

В 2019 году кредиты на покупку жилья могут стать дороже. Рост процентов снизит спрос на этот вид кредитования, уверены эксперты.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая рассказала, что в 2018 году были побиты рекорды по объему выдачи ипотеки. За 10 месяцев выдано 1,2 млн займов на сумму 2,37 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2017 года число ипотек выросло на 44%.

Минимальный процент по кредиту составил 9,41%. Самым «урожайным» месяцем Литинецкая назвала октябрь. В этот месяц было оформлено ипотечных договоров на 300 млрд рублей. Предыдущий рекорд зафиксирован в декабре 2017 года – тогда россияне взяли кредитов на 290,5 млрд рублей.

Рост ставок Литинецкая прогнозирует в начале 2019 года. Ставки могут вырасти до 10-10,5% уже к середине года, рассказала она «ПолитЭксперту».

С ней согласен коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. По его словам, в январе ипотечные ставки пойдут вверх:

«Рост ставок произойдет уже в январе 2019 года. Они могут вырасти либо пропорционально повышению ЦБ - на 0,25%, либо с коэффициентом, умноженным на два, - на 0,5%. В это было в октябре-ноябре этого года. В результате, к концу января следующего года среднее значение ипотечной ставки на рынке новостроек может достигнуть 10%», - рассказал Игорь Сибренков.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%.